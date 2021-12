GameThread: Indiana Pacers (13-18) @ Miami Heat (18-13)

This is our GAMETHREAD: Chat live about the game here!

The Miami Heat (18-13) host the Indiana Pacers (13-18) at 7:30pm to open a four-game holiday home-stand.

INJURIES

MIAMI:

Victor Oladipo - out (knee; surgery rehab)

Markieff Morris - out (whiplash)

Bam Adebayo - out (thumb surgery recovery)

Jimmy Butler - out (tailbone)

Caleb Martin - out (Health & Safety Protocol)

Tyler Herro - probable (quad)

Marcus Garrett - questionable (eye)

INDIANA:

TJ McConnell - out

TJ Warren - out

TV: Bally Sports Sun, TNT

Tipoff: 7:32 p.m.

Radio: WAXY 790 / WAQI 710 / Sirius XM Channel 895 (Heat Radio Network simulcast)